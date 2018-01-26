26.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Российскую императрицу в Одессе берут под охрану

Памятник Екатерине II в Одессе будут охранять вооруженные полицейские. Эта «услуга» обойдется бюджету города более чем в 1,3 миллиона гривен в год.

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Об этом сообщает местный ресурс «Волнорез», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Процедура выбора охранной структуры была проведена без тендера, поскольку кроме полиции никто не заявился на конкурс.

«Чиновники сослались на законодательную норму о том, что предметы государственной части музейного фонда Украины подлежат обязательной охране подразделениями полиции охраны. Как известно, именно такими объектами являются четыре фигуры фаворитов Екатерины II, которые остались от первого памятника и находятся на балансе музея Блещунова», — говорится в сообщении.