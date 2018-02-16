16.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия борется с Грузией за право лечить абхазов

Госдума РФ ратифицировала сегодня соглашение с республикой Абхазия, согласно которому все граждане России, проживающие в Абхазии, а это почти 190 тыс человек, получат бессрочные полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) в российских медицинских организациях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно сказать, что этот шаг позволит ответить на те вызовы, которые возникают в связи с желанием Грузии как-то привлечь абхазское население в медицинские центры на своей территории. Даже для граждан Грузии там предусмотрена оплата, а вот граждан Абхазии обслуживают бесплатно. Мотивы такого поведения очевидны: грузинская сторона ищет стороны жизни, которые были бы привлекательными для граждан Абхазии», — пояснил необходимость такого решения рервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Как пояснил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников, что граждане Абхазии получат полисы как безработные, исходя из нормативов Краснодарского края — 10,8 тыс руб в год.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», в январе Госдума РФ ратифицировала договор с Абхазией о бесплатном снабжении медикаментами льготный категорий граждан. Ежегодно на эти цели из российского бюджета выделяется порядка 50 млн рублей.