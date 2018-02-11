11.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия будет ждать «грустного конца украинского государства»

Решение украинской проблемы затянется надолго, если американцы не устроят провокацию на Донбассе. Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил политолог Сергей Караганов.

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«Существует опасность, что американские коллеги устроят провокацию, поставив туда тяжелое и опасное вооружение. Этого не стоило бы делать в распадающемся государстве. Если этого не будет, то быстрого решения нет, хотя бы потому, что нынешнее украинское руководство слабеет на глазах. Боюсь, что не будет решения и среднесрочной перспективе», — сказал Караганов.

Он полагает, что России придется договариваться «с тем, что останется в Киеве».

«Я не думаю, что Донбасс можно будет вернуть в Украину. Совершенно понятно, что не нужно и формально признавать независимость республик. Нужно ввести туда, как мы и предлагали, миротворцев, но только так, чтобы мы были довольны. И жители Донбасса были довольны. И заморозить ситуацию, а потом ждать грустного конца украинского государства», — сказал Караганов.