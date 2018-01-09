09.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Россия дала первый ответ на украинские пограничные гадости

Украине уже аукнулось введение биометрического контроля для граждан Российской Федерации — РФ отказалась пропускать на свою территорию почти два десятка автомобилей через пункты пропуска в Сумской области. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, при этом украинской стороне не предоставили никаких объяснений.

«Такую ситуацию мы зафиксировали на территории Сумского погранотряда, там сразу в нескольких пунктах пропуска случались факты, когда российские правоохранители разворачивали наши транспортные средства без объяснения причин и без каких-либо на то объяснений ситуации.

Это касается, как минимум, 18-ти транспортных средств. Это семь микроавтобусов и 11 легковых автомобилей. Российские правоохранители развернули их без какого-либо объяснения причин, никаких документов, которые аргументировали бы подобное решение, нашим гражданам российские правоохранители не предоставили», — заявил Слободян.

С 1 января 2018 года граждане РФ при въезде на Украину обязаны предъявлять биометрические паспорта и пройти биометрический контроль.