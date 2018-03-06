06.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия должна обескровить украинскую экономику

Россия должна использовать экономические рычаги, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Донбассе.

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Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил российский военный эксперт Семен Багдасаров.

«Лучшая заготовка – обессилить и обескровить украинскую экономику, в том числе, систему снабжения вооруженных сил Украины. Газпром приостановил поставки газа – молодцы. Ни капли стратегического сырья на Украину. Прежде всего – горюче-смазочных материалов, которые кровь войны. Пусть без крови повоюют», — сказал Багдасаров.

Он полагает, что Россия должна воздействовать на своих союзников в плане прекращения контактов с Украиной.

«В прошлом году на первом месте по поставкам ГСМ на Украину была Белоруссия. Наверное, там обнаружены большие запасы нефти. К сожалению, поставляют нефть и другие страны постсоветского пространства. Надо их предупредить, что не надо этого делать, если они хотят сохранить отношения с Россией. Жестче надо быть», — полагает эксперт.

Он также призвал предотвратить поставки старых советских боеприпасов для переработки на Украине.

«Ни грамма старых боеприпасов с территории стран-членов ОДКБ. Это будет означать помощь нацистской Украине в борьбе против наших соотечественников. Это нужно было делать вчера», — убежден Багдасаров.