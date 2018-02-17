17.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Россия должна помочь Украине достигнуть «дна» во всех смыслах — Гаспарян

Нынешнее нападение радикалов на Россотрудничество в Киеве — это абсолютно закономерное действие, которое вытекает из безответственного политического поведения Петра Порошенко, из его слов на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Такое мнение высказал в комментарии «ПолитНавигатору» радиоведущий и политэксперт Армен Гаспарян.

«Что касается реакции России, то, поскольку время уговоров заканчивается, реакция, на мой взгляд, должна быть максимально жесткой. Хорошего, человеческого, спокойного, конструктивного языка там никто не понимает и понимать не хочет. Соответственно, надо отзывать посла, вызывать посла Украины, если он еще здесь, конечно, и вообще начинать давить жесткими политико-дипломатическими мерами зарвавшееся украинское руководство, потому что понятно, что все эти ультранационалисты выполняют исключительно политический заказ деятелей из Верховной Рады, СБУ, Администрации президента, возможно, даже от самого Порошенко. Сами по себе такие акции никогда не проходят. Поэтому политическими мерами надо давить, в том числе, даже экономическими. Помочь Украине достичь того самого пресловутого дна», — заявил Гаспарян.