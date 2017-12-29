29.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Россия должна выбрать для Украины сирийский или грузинский вариант

Судьба Украины зависит исключительно от России.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслубы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все зависит от того, какую стратегию Россия выберет, и как будет осуществлять. Если это будет стратегия, которая была успешно применена в Сироии, это один результат. Если это будет стратегия, по которой развивались отношения с Грузией или Украиной до 2014 года, будет другой результат. Кроме России, никто не может определить будущее Украины. Все вопросы – к вашему президенту», — сказал Кедми.

Он также отметил, что поставки американского оружия на Украину важны не сами по себе, а как сигнал для европейских стран.

«То, что американцы дали, открыло возможность Европе, в первую очередь, Великобритании, тоже поставлять летальное оружие. Англичане больше всех заинтересованы. Немцы не решатся», — сказал Кедми.