20.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар
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Донбасс, Опрос, Россия, Украина

Россия – это «агрессор» и «оккупант»? Опрос на улицах Донецка


Корреспонденты «ПолитНавигатора» провели в центре Донецка опрос с целью выяснить мнение жителей ДНР относительно проголосованного в Верховной Раде закона, где Россия объявляется «агрессором» и «оккупантом» в Донбассе.

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«Это их дело, чисто для внутреннего украинского потребления», – таков был наиболее распространённый ответ дончан.

«Они всегда считали Россию агрессором и оккупантом, однако я, как коренной житель Донецка, за всё время войны не видел тут российских войск», – заявил житель Донецка.

А на вопрос: «Кого вы считаете настоящим агрессором?», дончане единогласно ответили, что таковым является Украина.

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