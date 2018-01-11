 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
11.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина

Россия готова возобновить передачу Украине военной техники их Крыма


Россия готова передать Украине всю военную технику, оставшуюся в Крыму. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете, мы в 2014 году начали передачу военного имущества и техники. Несколько эшелонов было направлено из Крыма в Украину. Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники. Пользуясь случаем, скажу, что мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые еще есть, авиационную технику, бронетехнику. Правда, она вся в плачевном состоянии. Но это уже не наше дело. В таком состоянии она практически и была», — сказал Путин.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Президент пообещал помочь украинским морякам организовать транспортировку в Одессу.

«Есть и значительный боезапас. Но он, по данным наших военных экспертов, транспортировки не подлежит. Это опасно. Он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации», — сказал Путин.

Передача украинской техники была прекращена летом 2014 года, когда активизировались боевые действия на Донбассе.

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