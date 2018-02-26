26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Россия избавляется от западной зависимости

Россия уже более чем на 70% закрыла свои потребности в украинском производстве для своего военно-промышленного комплекса. Еще год-два и она добьется полного импортозамещения.

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Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший киевский журналист и политолог Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, в вопросах импортозамещения продукции западного производства процесс также идет, хотя и медленней.

«Да, должны быть какие-то базовые производства, которые обеспечивают национальную безопасность, безусловно. Что, этих базовых производств в России нет? Есть и они развиваются. То есть, вопрос национальной безопасности, вопрос государственной безопасности, те производства, от которых зависит безопасность страны, они развиваются. Импортозамещение — последние цифры посмотрите. С украинским импортозамещением еще год-два и мы полностью его закроем, там около 70% уже. С западным импортозамещением в сфере оборонной, ВПК, до 50% Россия уже замещает. И этот процесс идет, он не первый год уже идет», — обратил внимание Ваджра