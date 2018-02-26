26.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  975 просмотров
Россия, Украина, Экономика

Россия избавляется от западной зависимости


Россия уже более чем на 70% закрыла свои потребности в украинском производстве для своего военно-промышленного комплекса. Еще год-два и она добьется полного импортозамещения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший киевский журналист и политолог Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, в вопросах импортозамещения продукции западного производства процесс также идет, хотя и медленней.

«Да, должны быть какие-то базовые производства, которые обеспечивают национальную безопасность, безусловно. Что, этих базовых производств в России нет? Есть и они развиваются. То есть, вопрос национальной безопасности, вопрос государственной безопасности, те производства, от которых зависит безопасность страны, они развиваются. Импортозамещение — последние цифры посмотрите. С украинским импортозамещением еще год-два и мы полностью его закроем, там около 70% уже. С западным импортозамещением в сфере оборонной, ВПК, до 50% Россия уже замещает. И этот процесс идет, он не первый год уже идет», — обратил внимание Ваджра

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть