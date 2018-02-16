16.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика

Россия лишила Украину макулатуры


Принятая в 2016 году норма об освобождении от НДС деятельности по сдаче макулатуры позволила российским предприятиям составить конкуренцию украинским перерабатывающим заводам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат Александр Фокин.

«В России 14 млн тонн макулатуры, из которых перерабатывается 2-3 млн тонн. Порядка 3 млн тонн вывозилось за рубеж, и те, кто вывозил, получал возвратный НДС 18%. Как только мы приняли эту норму, у наших предприятий появилась возможность конкурировать с украинскими предприятиями. Они стали загружать свое производство», — сказал Фокин.

По его данным, только за полгода это принесло дополнительно в бюджет 7 млрд руб

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