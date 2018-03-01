01.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Россия, США

Россия может незаметно подплыть под водой к США и уничтожить побережье


В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальной дальности. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию.

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«Я бы сказал – на очень большой глубине. Со скоростью, кратно превышающую скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей. Это просто фантастика», — сказал Путин.

По его словам, аппараты обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практические неуязвимы для противника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Средств, которые им могли бы противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует. Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий комплекс целей. В том числе, авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру», — сказал Путин.

Он сообщил, что в прошлом году были завершены испытания инновационной ядерной установки для оснащения этого аппарата, которая имеет уникально малые габариты – в 100 раз меньший объем, чем на современных подлодках.

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