11.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия нанесла в Крыму упреждающий удар

Воссоединившись с Крымом, Россия существенно снизила вероятность большой войны в Европе. Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил политолог Сергей Караганов.

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«Четыре года тому назад я бы сказал, что вероятность мировой войны в Европе очень высока. Сейчас она немного ниже, чем была, после того, как мы остановили расширение НАТО на Украину, которая с 93-процентной вероятностью могла бы стать предлогом для такой большой войны в Европе. Сейчас ситуация благодаря тому, что мы упреждающе ударили в Крыму, гораздо лучше. Украина в НАТО – это казус белли, причина войны», — сказал Караганов.

По его мнению, угроза мировой войны, но не неотвратимая исходит также с Ближнего Востока.

«Сейчас длинная ситуация расползания трудностей в Европе, с учетом того, что Германия явно ослабла. Остановить это не удастся, но я не считаю, что ситуация предвоенная», — полагает эксперт.