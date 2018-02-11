|8 219 просмотров
Россия нанесла в Крыму упреждающий удар
Воссоединившись с Крымом, Россия существенно снизила вероятность большой войны в Европе. Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил политолог Сергей Караганов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Четыре года тому назад я бы сказал, что вероятность мировой войны в Европе очень высока. Сейчас она немного ниже, чем была, после того, как мы остановили расширение НАТО на Украину, которая с 93-процентной вероятностью могла бы стать предлогом для такой большой войны в Европе. Сейчас ситуация благодаря тому, что мы упреждающе ударили в Крыму, гораздо лучше. Украина в НАТО – это казус белли, причина войны», — сказал Караганов.
По его мнению, угроза мировой войны, но не неотвратимая исходит также с Ближнего Востока.
«Сейчас длинная ситуация расползания трудностей в Европе, с учетом того, что Германия явно ослабла. Остановить это не удастся, но я не считаю, что ситуация предвоенная», — полагает эксперт.
Метки: глобальное противостояние, Присоединение Крыма к России, Сергей Караганов
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.