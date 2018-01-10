 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
10.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Общество, Россия, Социология, США, Украина

Россия определилась со своими врагами


Россияне чаще всего называют США в качестве врага России. Об этом заявили 68% опрошенных социологическим центром «Левада», признанным в России иностранным агентом.

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Второй по частоте упоминаний (можно было указывать несколько вариантов) оказалась Украина, ее назвали врагом России 29% респондентов.

О том, что Россия представляет опасность для блока НАТО заявил 41% опрошенных, 48% с этим не согласны. В то же время более половины респондентов – 57% — считают НАТО опасностью для России, противоположного мнения придерживаются 30%

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