10.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия определилась со своими врагами
Россияне чаще всего называют США в качестве врага России. Об этом заявили 68% опрошенных социологическим центром «Левада», признанным в России иностранным агентом.
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Второй по частоте упоминаний (можно было указывать несколько вариантов) оказалась Украина, ее назвали врагом России 29% респондентов.
О том, что Россия представляет опасность для блока НАТО заявил 41% опрошенных, 48% с этим не согласны. В то же время более половины респондентов – 57% — считают НАТО опасностью для России, противоположного мнения придерживаются 30%
Метки: Левада центр, Социология
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12:49 10 январяЗачем корабли США зачастили в Одессу
12:27 10 январяВторой комплекс С-400 заступает на боевое дежурство в Крыму
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9:51 10 январяНа Украине оккупантами решили признать… украинцев
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20:55 9 январяВ Киеве осознали: продавить свой вариант по миротворцам на Донбассе у них не выйдет
20:31 9 январяУкраина будет работать «дятлом» в ООН по Крыму
20:13 9 январяПорошенко узаконил пропагандистское вещание на Крым и ЛДНР
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16:00 9 январяДНР направила в Международный уголовный суд доказательства преступлений ВСУ
15:47 10 январяИностранный сухогруз врезался в российский боевой корабль
15:41 10 январяРоссийский политолог обьяснил, почему у Москвы связаны руки на Украине
15:16 10 январяУкраина «заволокитит» принятие закона, объявляющего Россию «агрессором»
14:54 10 январяПервой жертвой европейского иска к РФ станет Украина
14:36 10 январяМеджлисовцы угрожают сорвать чемпионат мира по футболу
13:44 10 январяРоссия определилась со своими врагами
13:38 10 январяГосдума отказалась признать преступными действия Горбачева и Ельцина
13:29 10 январяВ Крыму вводят в эксплуатацию один из крупнейших проектов последних лет
12:49 10 январяЗачем корабли США зачастили в Одессу
12:32 10 январяЖириновский подозревает, что коммунисты воспользовались полупьяным состоянием его фракции
12:27 10 январяВторой комплекс С-400 заступает на боевое дежурство в Крыму
12:03 10 январяРоссийские депутаты променяли ПАСЕ на свои округа
11:43 10 январяДела космические: всё ли настолько скорбно, как нам об этом рассказывают?
11:36 10 январяРоссия заработает на цифровой экономике 9 триллионов
11:08 10 январяЖириновского обломали цифровые технологии
22:35 9 январяРоссия дала первый ответ на украинские пограничные гадости
22:12 9 январяВ Киеве ожидают подвижек в вопросе миротворцев в Донбассе после решения корейского вопроса
21:22 9 январяАвстрия признала, что санкции против России не сработали, но отменять их не станет
20:55 9 январяВ Киеве осознали: продавить свой вариант по миротворцам на Донбассе у них не выйдет
20:31 9 январяУкраина будет работать «дятлом» в ООН по Крыму
17:47 9 январяНавальный признался, что не собирался в президенты
17:19 9 январяНавальный пообещал не сажать ведущую «Эха Москвы» за Украину
16:40 9 январяНавальный признался, что его слушают только бездельники
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16:34 8 январяНа украинском ТВ признали: «реинтеграция Донбасса» нарушает минские соглашения
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17:41 6 январяАмериканцы боятся, что Киев устроит резню сторонников России на Донбассе
17:21 6 январяВенедиктов изучит, можно ли изгонять русских из Крыма
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