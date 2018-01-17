17.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия опровергла в ООН украинские инсинуации о крымских татарах

Россия отчиталась в ООН о выполнении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам важно доводить до мирового сообщества информацию о передовом опыте нашего государства по недопущению дискриминации на национально-религиозной почве вопреки инсинуациям, с которыми мы сталкиваемся постоянно. Достаточно упомянуть о фальсификациях относительно крымских татар. Именно на данных наших социологических исследований строилась наша линия защиты и отстаивания интересов страны в международном суде в Гааге, который был инициирован Киевом», — сказал Баринов.

По его словам, на всероссийских форумах, таких как «Золото тюрков», «Поколение», «Диалог культур», где собирается многонациональная и поликонфессиональная молодежь со всей страны, особое внимание уделяется крымской делегации.

«Оставляем приоритетным участие для ребят из Крыма. Рассказываем то, что их интересует. Говорим на тонкие и очень чувствительные темы взаимодействия между представителями различных культур, о нашей общей истории и ценностях», — сказал Баринов.