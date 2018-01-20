20.01.2018, Москва, Михаил Рябов

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Россия ответит на скандальный украинский закон «спокойно и твердо»

Принятый накануне Верховной Радой скандальный закон по Донбассу перечеркивает Минские соглашения, однако Россия будет по-прежнему настаивать на выполнении договоренностей, под которыми подписался Петр Порошенко.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает Минские договоренности, которые были единогласно одобрены СБ ООН в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей «нормандского формата» в Минске. Для нас это очевидно.

Что касается реакции, то я уже не раз говорил, что у нас нет никаких сомнений, более того у нас есть достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на «заматывание» своих обязательств по Минским договоренностям.

Надеюсь, что в частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят из Берлина, Парижа, Вашингтона, других столиц. Но, взяв под свое крыло эту абсолютно недоговороспособную власть, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его «подопечные». Это печально.

Понятно, что это сопряжено со сложным для понимания чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь.

Мы будем добиваться того, чтобы все записанное в Минских договоренностях, выполнялось. Попытки «сбить прицел» и увести куда-то в сторону эти дискуссии, стремление найти новые повестки дня, новые методы, новые формы неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот честный пакет, под которым подписался президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, лидеры Донецка и Луганска», — сказал Лавров.