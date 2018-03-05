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Россия первая в мире применит блокчейн-технологии во время экзитполов
Экзитпол с использованием блокчейн-технологий будет проведен 18 марта в ходе президентских выборов в России. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который будет проводить экзитпол, на своем официальном сайте.
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«До сих пор при экзитполах нам приходилось фактически закрывать сайт в день выборов, чтобы его не обрушили ДДОС-атаки и прочие попытки взлома со стороны многочисленных анонимных хакеров. Опрос на блокчейне пока не имеет реализованных примеров в мире. У нас же есть реальный шанс 18 марта показать миру, как именно это можно сделать», — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Проект предполагает хранение данных, получаемых в результате опросов на выходе с избирательных участков, в специальном блокчейн-хранилище. Это не позволит вносить какие-либо внешние изменения в данные, снизит эффективность хакерских атак, обеспечит транспарентность процесса сбора и агрегации данных. В случае успеха проект ляжет в основу программы «Цифровой ВЦИОМ», разрабатываемой в Центре и планируемой к реализации в 2018-2021 годах.
Метки: блокчейн, Валерий Федоров, ВЦИОМ, выборы в России
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