22.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Донбасс, ЕС, Минский процесс, Политические репрессии, Россия, Украина

Россия предупредила ОБСЕ: Порошенко переводит ситуацию в военную плоскость


Парламентская ассамблея ОБСЕ должна отреагировать на нападение радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве, а также дать оценку ущемлению прав русскоязычных на Украине.

Об этом вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил сегодня на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ в Вене.

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«Националисты в присутствии 50 напуганных детей разгромили экспозицию памяти Фёдора Шаляпина и осквернили российский флаг. Днём ранее  в Мюнхене президент Украины Пётр Порошенко призвал к преследованию флага России. А два дня назад он подписал закон о реинтеграции Донбасса, который ставит крест на Минских соглашениях и переводит ситуацию в военную плоскость. Фактически этот шаг означает, что официальный Киев поручил решение конфликта на востоке страны армии», — цитирует Толстого его пресс-служба.

Он также обратил внимание на принятый на Украине закон об образовании, который противоречит базовым принципам международного права и гарантиям получения человеком образования на родном языке.

«Парламент РФ уполномочил меня обратить ваше внимание на эти вопросы в связи с необходимостью безотлагательной реакции ОБСЕ на нарушения прав 15 миллионов русских, проживающих на Украине», — подчеркнул политик, отметив, что официальная Москва не может не отреагировать на нарушения базовых прав человека и гражданина, которые происходят при попустительстве «националистического правительства нынешней Украины».

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