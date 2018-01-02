02.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Россия теряет былую славу

Имидж «могуче пьющей страны» Россией утерян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом пишет екатеринбургский блогер Сергей Колясников по итогам 1 января в столице Урала.

«Гулял с сыном, везде куча народу, счастливые, веселые, с детьми. Никаких пьяных, валяющихся, бухающих. Полиции, что характерно, тоже не видел. Ледовый городок возле торгового центра — просто битком, он в этом году особо удался, лед на горках уже до дерева сточили, что, впрочем, никого не останавливает. Тут надо отметить, что живу в Пионерском поселке, у которого слава в 90-е была, что называется на уровне. И когда вся страна тихо спивалась от безысходности, район не отставал», — пишет Колясников.

Он утверждает, что в его окружении становится все больше людей, которые ограничиваются в новогоднюю ночь одним бокалом шампанского.

«Что уж говорить про ранее вызывавшую молчаливое уважение фразу «могу литр выпить и так неделю подряд» — теперь такое в приличной компании лучше вообще не говорить. Какое уважение к бухарику? Кто с ним дела иметь будет?», — написал Колясников.