26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

7 663 просмотров

Россия ударила рублем по Украине за погром Россотрудничества

Россия отвечает на каждый факт унижения ее на Украине, но делает это асимметрично, заставляя Украину нести финансовые потери.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире канала PolitWera заявил бывший киевский журналист и политолог Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, полагать, что Россия разгромит украинский культурный центр в Москве в ответ на погромы националистов офиса Россотрудничества было бы наивно. Вместо этого Украина получила проблемы с проездом своих грузовиков на территорию Российской Федерации.

«А кто сказал, что Россия на это не ответила? Я видел все эти вопли и сопли в социальных сетях, стенания и ломание рук и всего на свете. А как вы себе представляете, что мы должны в ответ сделать? Спалить украинский дом культуры или что там есть в Москве и не только в Москве, кстати говоря? Повесить библиотекаря из Украинской библиотеки на ближайшем столбе и поджечь здание? А чем мы тогда будем отличаться от этих уродов?», — сказал эксперт.

При этом он призвал обратить внимание, сколько после разгрома Россотрудничества скопилось украинских фур на российской границе.

«Вся вот эта хрень, абсолютно бессмысленная с разгромом зданий и всего остального — да, Россия ответила, но оно же золотое будет, это здание, погром этот. На те деньги, которые потеряла Украина, можно два или три здания таких построить. Россия отвечает на все, но не тупо отвечает, как хотелось бы некоторым. Кто сказал, что нужно поступать именно так, как они делают? Бить-то нужно асимметрично — вы решили разгромить Россотрудничество, да ради бога… вас наказывают деньгами», — заявил Ваджра