26.02.2018, Москва, Олег Кравцов

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Россия успешно заместила украинские комплектующие более современными образцами

Начиная с 2014 года, в России заместили украинскую продукцию более чем в 100 образцах вооружений и военной техники.

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Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал курирующий вопросы оборонной промышленности вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос, как проходит импортозамещение.

«Всего с 2014 года мы заместили украинскую продукцию более чем в ста образцах вооружений и военной техники, по продукции стран НАТО и ЕС — образцов вооружений, по которым были спланированы и проведены мероприятия импортозамещения, еще больше — около 200», — сообщил Рогозин.

По его словам, в 2017 году ни одного факта срыва выполнения гособоронзаказа из-за ограничений в поставке иностранных комплектующих не было, все эти комплектующие были заменены разработанными российскими аналогами.

«При этом у нас не было задачи просто скопировать эту продукцию. Нам нужно было повторить функцию: Украина поставляла нам продукцию советского образца, а нам нужно было сделать новые и более качественные изделия, но подходящие под системы уже разработанных моделей. Вот Украина заявила, что не будет поставлять двигатели Д-436 для самолета Ан-148, ну и что дальше? Мы не собираемся воссоздавать двигатель, созданный в СССР в середине 80-х годов прошлого века», — подчеркнул вице-премьер.

Также его попросили высказать свое отношение к намерению российской компании S7 закупить 12 украинских «Зенитов» для проекта Sea Launch.

«То, что «Зенит» украинский,— это вранье, ракета состоит на 80% из российских комплектующих, и эти 20% можно спокойно воспроизвести у нас», — убежден Рогозин.