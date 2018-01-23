23.01.2018, Москва, Олег Кравцов
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Общество, Политика, Россия, Экономика

Россия вошла в число лучших стран мира


Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report.

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Об этом сообщают «Известия», уточняя, что страны оценивались по девяти критериям, в том числе развитию туристической отрасли, инновациям, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытости для бизнеса, общему уровню жизни, а также влиянии на мировой арене и историческому наследию.

Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Канада, ФРГ (поднялась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку). Замыкают список Сербия (78-е место), Ангола (79) и Алжир (80).

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось Китаю.

По темпам роста ВВП Россия «с одной из крупнейших экономик в мире» заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют ОАЭ, Индия и Сингапур.

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