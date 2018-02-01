01.02.2018, Москва, Олег Кравцов

3 940 просмотров

Россия вскрывает ядерный щит Европы

Минобороны России заявило о готовности к размещению ракетных комплексов «Искандер-М» в Северной Осетии и Калининградской области, сообщает «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Отмечается, что командир ракетного соединения, дислоцирующегося под Калининградом, Анатолий Городецкий заявил, что готовность строительно-монтажных работ первого этапа строительства парковой зоны под размещение ракетных комплексов «Искандер-М» составляет 100 процентов.

«Обозреватель информационного портала Contra Magazin Эрнест Пленер в недавней публикации писал, говоря об «Искандерах», что у России есть оружие, которое с легкостью может пробить ядерный щит Европы. По его словам, из Калининградской области ракета комплекса «Искандер-М», способная нести ядерный заряд, может долететь до Варшавы за две минуты, а до Берлина – за четыре. Также в статье отмечается, что Запад не может перехватить «Искандер-М». Во-первых, из-за скорости, во-вторых, из-за высоты полета», — пишет «НГ»..

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» (разработки Конструкторского бюро машиностроения, входит в холдинг «НПО «Высокоточные комплексы») способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.