15.02.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Преследования журналистов, Россия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина, Цензура

Россия вступилась в ОБСЕ за опального украинского редактора


Постоянный представитель России на заседании постоянного совета ОБСЕ потребовал от специальной мониторинговой миссии на Украине оперативно отреагировать на ситуацию с преследованием главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы.

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Об этом сегодня заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Репрессивные действия в отношении журналиста являются лишь очередным эпизодом в давно развернутой Киевом кампании по борьбе с независимой журналистикой и проявлениями любого инакомыслия», — сказала Захарова.

В качестве доказательства того, что преследования СМИ на Украине носят системный характер она привела недавний обыск в редакции газеты «Вести», о котором сообщал «ПолитНавигатор».

«Ситуация со СМИ на Украине продолжает деградировать в отсутствии должной реакции со стороны соответствующих международных правозащитных структур. Официального релиза комитета ОБСЕ по свободе СМИ в отношении ситуации с преследованием Гужвы так и не поступило», — сказала Захарова.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужву, который в начале года попросил у властей Австрии политического убежища, объявили в розыск. Генпрокуратура обвиняет его в вымогательстве.

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