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Россия вступилась в ОБСЕ за опального украинского редактора
Постоянный представитель России на заседании постоянного совета ОБСЕ потребовал от специальной мониторинговой миссии на Украине оперативно отреагировать на ситуацию с преследованием главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы.
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Об этом сегодня заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Репрессивные действия в отношении журналиста являются лишь очередным эпизодом в давно развернутой Киевом кампании по борьбе с независимой журналистикой и проявлениями любого инакомыслия», — сказала Захарова.
В качестве доказательства того, что преследования СМИ на Украине носят системный характер она привела недавний обыск в редакции газеты «Вести», о котором сообщал «ПолитНавигатор».
«Ситуация со СМИ на Украине продолжает деградировать в отсутствии должной реакции со стороны соответствующих международных правозащитных структур. Официального релиза комитета ОБСЕ по свободе СМИ в отношении ситуации с преследованием Гужвы так и не поступило», — сказала Захарова.
Как ранее сообщал «Политнавигатор», главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужву, который в начале года попросил у властей Австрии политического убежища, объявили в розыск. Генпрокуратура обвиняет его в вымогательстве.
Метки: дело Гужвы, МИД РФ, ОБСЕ
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