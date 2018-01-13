13.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Россия ждёт момент: Донбасс начнёт наводить порядок на всей Украине

Украина представляет проблему для всех в мире, никто не знает, что с ней делать, и единственная сила, которая может что-то изменить внутри страны – Донбасс. Об этом в интервью Ютуб-каналу PolitWera заявил Яков Кедми, израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992-1999 годах, эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, кроме России, не знают, как от этого несчастья избавиться. Те, кто туда влезли, они не знали, куда они влезают. А теперь они не знают, что с ней делать. Ну что делать с этой коррумпированной Украиной? Что делать с этими бандитскими формированиями? Что делать с этими полубандитами у власти, которые меняют один другого? И спасителем их является это ходячее недоразумение для психиатра Саакашвили!

Поэтому отношение всех сегодня к Украине – «что же с ней делать»? И никто ничего с ней не может делать, никто. Потому что в этом болоте не на чем стоять. Вонючая грязь украинского политического болота, вокруг которого плавают бандиты и жулики. Что там можно сделать? Продезинфицировать его? Провести дренажные работы? Кто это будет делать?

В Европе кого-то интересует Украина? Одну страну – да, Польшу, которая до сих пор видит границы Польши до моря. Ну, так никто ж не отвечает за отморозков. Хочу напомнить – по дороге из Ялты Черчилль в Москве встретился с представителями польского правительства в изгнании. Он вышел и сказал: «это сумасшедшие идиоты, они вообще не знают, на какой планете они живут. Они не живут в нашем космосе. Они витают где-то в своей галактике». Это – польская политическая мысль, которая была тогда, а сейчас вернулась.

Но украинцы их перещеголяли. У тех есть какие-то фантазии. А на Украине – ничего.

Поэтому решения проблемы на Украине извне не будет. Никто не сможет. Но чем меньше будет вмешательства, тем больше будут внутренние разборки. И они определят это.

А как всегда бывает, кто определяет когда существует такое пространство как на Украине? Военная сила внутренних сил. У кого есть сила на Украине? У бандитских и полубандитских, нацистских и полунацистских формирований? Но их мало. Они наглые, но это несерьезная сила.

Украинская армия? Не смешите меня. Я хочу посмотреть, как украинские солдаты пойдут умирать за Порошенко или за Саакашвили, и матери их будут благословлять. Да никогда в жизни.

Единственная организованная военная сила на Украине – это Донбасс. Когда до этого дойдет, она и будет решать, где и что, и как будет на Украине.

А у России есть два принципа в отношении Украины. Первый – не дать подавить Донбасс внешней силой. Второй – не допустить создания на Украине военных баз других государств.

Зачем Украине развиваться? Никто для населения Украины таскать каштаны из огня не будет. Подставлять своих солдат для того, чтобы очередной бандит или очередной олигарх вскарабкался на спину этого народа, — не будут», — сказал Кедми.