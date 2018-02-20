20.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Россияне продолжают надеяться на восстановление отношений с Украиной

Отношения России и Украины можно охарактеризовать как напряженные. Так считает 40% участников соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Еще 22% респондентов назвали отношения с Украиной враждебными, 13% — считают их прохладными и 11% нейтральными. Почти половина опрошенных полагает, что в течение последнего года отношения двух стран не стали ни лучше, ни хуже (49%), по мнению каждого третьего они только ухудшаются (34%).

При этом перспективы восстановления связей России и Украины россияне оценивают скорее положительно: 40% уверены, что дружеские, союзнические отношения восстановятся, почти столько же (38%) считают, что рано или поздно взаимодействие наших стран нормализуется, но прежним никогда не будет, не верит в восстановление отношений каждый десятый опрошенный (10%).

Спустя четыре года после смены власти на Украине за событиями в этой стране следит около трех четвертей россиян (72%), в том числе 17% — внимательно.

«Российское общество не теряет надежды на как минимум тот самый «худой мир». Как настроено по этому поводу украинское – сказать сложно – информация об украинском общественном мнении доходит до нас крайне противоречивая», — сказал руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15-16 февраля 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов