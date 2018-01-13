13.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Россию невозможно привлечь в международный суд за «агрессию», признали в Киеве

Украина не сможет привлечь Россию в международный уголовный суд «за преступление агрессии». Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил бывший судья Международного трибунала по бывшей Югославии Владимир Василенко.

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«К сожалению, нет. Поправка к Римскому статуту предусматривает, что Международный уголовный суд может рассматривать подобные дела только в том случае, когда обе стороны вооруженного конфликта ратифицировали Статут. Исключением является случай, если в суд обращается Совет Безопасности ООН. Но в СБ ООН у России есть право вето. Это, во-первых», — сказал Василенко.

Он напомнил, что Россия не только не ратифицировала, но и отозвала свою подпись под Римским статутом.

«Поэтому нельзя говорить, что Статут может быть использован для обвинения руководства Российской Федерации в акте агрессии. Но остаются широкие возможности требовать привлечения политического и военного руководства РФ к ответственности за совершение других международных преступлений, поскольку они совершаются на территории Украины и против граждан Украины. В частности, путем доказательства того, что высшее руководство РФ не приняло меры для предотвращения международных преступлений и наказания за них», — сказал Василенко.