26.01.2018, Москва, Елена Острякова

1 900 просмотров

Россию призвали построить госпиталь в Абхазии

Россия должна построить госпиталь в Абхазии, чтобы нивелировать влияние Грузии на эту республику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил Констатин Затулин, комментируя ратификацию договора с Абхазией о бесплатном обеспечении медикаментами льготных категорий граждан.

«Вполне возможно в будущем на территории Абхазии стоит открыть медицинский центр России. Чтобы все знали, что в русский госпиталь в люди могут приходить и оздоравливаться. Это важно, потому что Грузия продолжает претендовать на Абхазию и Южную Осетию. Сегодня она перешла к более гуманной тактике. В соседнем с Абхазией Зугдидском районе открыт медицинский центр, где совершенно бесплатно, без всяких проблем принимают граждан Абхазии, лишь бы они переместились на территорию Грузии. Мы должны понимать, ради чего это делается», — сказал Затулин.

По его словам есть положительный опыт работы подобных медучреждений как военный госпиталь в Приднестровье и госпиталь Черноморского флота в Севастополе во времена его принадлежности Украине.

«Мы хорошо знаем, что если на территории, особенно в конфликтной зоне действует наше медицинское учреждение, население стремится в туда, потому что обоснованно считает, что уровень обслуживания там выше, чем в местных лечебных заведениях. Это было бы более действенным, чем перечислять деньги на лекарства», — сказал Затулин.