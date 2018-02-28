28.02.2018

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Россию ждет серьезный рост промышленного производства

Среднегодовые темпы роста российского промышленного производства в 2018–2030 годах составят 4,5 процента

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Об этом говорится в докладе «Региональные аспекты долгосрочной экономической политики», подготовленном Российской академией наук, сообщают «Известия».

«По прогнозу РАН, самый большой рост промпроизводства придется на 2021–2025 годы и составит 6,3%. Опережающий рост промышленности будет связан с восстановлением экономики после кризиса: бизнес нарастит инвестиции, которые будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов», — отмечается в публикации.

При этом один из авторов доклада, замдиректора ИНП РАН Александр Широв объяснил, что промышленность будет расти опережающими темпами, поскольку экономика восстановится после кризиса 2014–2016 годов, а бизнес нарастит инвестиции, которые будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов.

Наиболее высокие показатели роста предполагаются в регионах с преобладанием обрабатывающих производств, говорится в докладе РАН: опережающими темпами будет расти промышленность Центрального и Южного федеральных округов. Там традиционно сильны пищевые производства, швейная и обувная промышленность. В течение 12 лет обрабатывающий сектор будет показывать рост по 5,6%.

Медленнее будет расти добыча полезных ископаемых — по 1,7%. В 2026–2030 годах темпы прироста промпроизводства замедлятся до 3,8% в год, считают в ИНП РАН.