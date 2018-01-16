16.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Россотрудничество планирует продолжить работу в Киеве, несмотря на регулярные погромы

Российский центр науки и культуры в Киеве продолжит работу, несмотря на акции украинских радикалов, сообщают «Известия».

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В публикации отмечается, что представительство на Украине регулярно подвергается нападениям радикалов. Так в рождественскую ночь радикалы из группировки «Черный комитет» облили здание красной краской и выкрикивали экстремистские лозунги, а в минувшую субботу заблокировали вход цепями, расклеив антироссийские листовки.

«Какие-то радикальные структуры берут на себя функции государства и пытаются вершить неправедный суд. Тревожно, что в какой-то момент государство не сможет сдержать такое махновское движение», — прокомментировал ситуацию глава РЦНК Константин Воробьев.

По его словам, украинские власти приняли меры, чтобы «оградить» представительство Россотрудничества от радикалов. В то же время источники издания в Верховной Раде рассказали, что силовикам поступил приказ сверху взять ситуацию вокруг центра под контроль и мониторить в ежедневном режиме, в частности, из-за того что к ней приковано внимание ОБСЕ. И в случае новых провокаций «не позволять активистам переходить красную черту». Один из собеседников пояснил, что задача правоохранителей не пресекать попытки вандалов, а не допустить «масштабных провокаций, которые бы имели серьезные последствия».

При этом в центре заявили, что намерены продолжать работу в Киеве.

«Центр науки и культуры в Киеве продолжит работу, мы радикалов не боимся. Если будет свернуто гуманитарное сотрудничество, ни к чему позитивному это не приведет. Мы отправили ноту в МИД Украины, а в местной прессе инцидент вызвал живую реакцию. Надеемся, что все затихнет на какое-то время», — сказал Воробьев.

«В РЦНК в Киеве не исключают, что провокации будут повторятся. Принятые украинскими властями меры носят профилактический характер, поэтому полностью быть уверенными, что не последуют новые нападения вандалов, невозможно. В МВД Украины на запрос о принятых мерах «Известиям» ответили, что этот вопрос касается национальной полиции, там оперативный комментарий предоставить к моменту публикации материала не смогли», — обращает внимание газета.