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Ростислав Ищенко: у хунтят перспектива закончить дело перестрелкой
Украинские политики выглядят комично, потому что вороваты и не квалифицированы. Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Ростислав Ищенко.
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«У них дом догорает, а они спорят, кто будет закупать обои, и на какую стену они их будут клеить. Если бы они были грамотнее, они бы сейчас управляли крупным и сильным государством. Стартовые позиции Украины были намного выше, чем у России. Но они восприняли свалившееся к ним в руки государство как предмет для торга, который можно распродать по дешевке, главное, чтоб на себя хватило», — сказал Ищенко.
Он полагает, что только глупость удерживает украинских политиков на родине.
«Они бы давно оттуда сбежали, но их удерживает эта легенда о том, что Украина всем нужна, что борьба вокруг нее будет идти постоянно, Москва, Брюссель и Вашингтон будут наперебой им платить. Они надеются, еще украсть», — сказал Ищенко.
Политолог уверен, что на Украине дело идет к силовому столкновению элит.
«У них высокий шанс закончить дело перестрелкой. Были бы они поумнее, они бы этим и закончили. Все равно это неизбежно, потому что материального ресурса для грабежа уже на всех не хватает. По-другому уже не будет, деньги им никто не даст, поэтому отнимать можно только друг у друга», — сказал Ищенко.
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