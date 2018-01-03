 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Киев, Мнение, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

Ростислав Ищенко: армия и спецслужбы не на стороне Порошенко


Президент Украины Петр Порошенко исполняет националистическую повестку, потому что нацисты составляют вооруженную опору режима.

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Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Порошенко готов опираться хоть на нацистов, хоть на коммунистов, хоть на либералов, лишь бы его оставили у власти и позволили воровать. Но в данной ситуации он опирается на нацистов и осуществляет нацистскую программу. Как только он попробует сделать шаг в сторону, его сразу же поправят», — сказал Ищенко.

В качестве доказательства он привел пример с блокадой Донбасса, которую власти вынуждены были поддержать.

«Украинская власть заявляла, что блокада Донбасса вредит Украине, но изменить ситуацию не смогла. Порошенко прекрасно понимает: как бы не было мало этих радикальных активистов, но армия и спецслужбы на их стороне. По городам и весям Украины бродит достаточное количество вооруженных людей, которые в случае конфликта поддержат их, а не Порошенко», — сказал Ищенко.

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