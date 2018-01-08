 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, СМИ, Украина

Рождество в окопах Донбасса


Военкор Семён Пегов в Рождественскую ночь отправился на передовую в гости к интернациональной бригаде «Пятнашка».

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Соответствующее видео автор телеграмм-проекта «WarGonzo» Семён Пегов разместил у себя на канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные рассказали Пегову о своём боевом пути, а также о том, что несмотря на хрупкое «Новогоднее перемирие», линия соприкосновения в районе Авдеевской промзоны по-прежнему остаётся самой горячей точкой, а регулярные стрелковые бои явным обострением не считаются и давным-давно стали вполне себе обыденным делом.

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