20.01.2018, Киев, Елена Острякова

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Руководить украинской газотранспортной системой пригласят иностранцев

Иностранные граждане претендуют на должности независимых директоров ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (ПАО «МГУ»). Это юридическое лицо должно стать новым оператором ГТС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом пишет киевское издание «Зеркало недели».

«Теперь интересно будет посмотреть, каким будет соотношение иностранцев и граждан Украины в набсовете МГУ. Ответ на этот вопрос во многом объяснит, чьи интересы превалируют, какой группы: будут ли это американцы, стремящиеся вытеснить российский газ из Европы, или дружественные России итальянцы, которым проще договориться с «Газпромом»?

Вступят ли в передел европейского газового и газотранспортного рынка весомые европейские игроки? Или газотранспортной системе останется через несколько лет всего лишь внутренний рынок транспортировки газа, а магистральные газопроводы, как мечтает «Газпром», придется сдать на лом?», — пишет издание.

Излание сообщает, что в конце декабря 2017-го Минэнергоугольпром Украины официально направило в представительство ЕС, посольство США, а также разместило на своем сайте приглашение потенциальным участникам газотранспортного сотрудничества.

При этом «Нафтогаз Украины» критикует министерство за то, что оно передает новому оператору непрофильные активы.

«Наши переговоры с заинтересованными иностранными компаниями, а их четыре, свидетельствуют о том, что если ПХГ и непрофильные активы будут переданы в МГУ, то эти компании потеряют интерес Это будет означать, что в ближайшее время ЕС разочаруется в попытках стать нашим партнером и примет решение стать партнером «Северного потока-2» «, — цитирует «Зеркало недели» главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.