10.02.2018, Киев, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Минский процесс, Мнение, Общество, Политика, Пропаганда, СМИ, Социология, Украина

Руководству Украины предложили учитывать мнение только 1000 семей украинцев


Киевский международный институт социологии (КМИС),  по заказу считающегося близким к посольству США еженедельника «Зеркало недели», провел опрос среди семей, потерявших своих членов в «АТО». На мнение именно этих перенесших утрату людей, издание предлагает опираться властям Украины при оценке Минских соглашений, передает корреспондент «ПолиТНавигатора».

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«Нет, никто не забывает, что мы говорим о сравнительно небольшой группе людей. Но едва ли кто-то станет спорить с тем, что мнение 1000 семей обществу и власти услышать стоит… Эти цифры могут подсказать власти отправные точки и способны очертить линии, за которые лучше не заходить ни в Минском, ни в Нормандском форматах», — пишет «Зеркало недели».

Социологи коснулись практически всех пунктов соглашений. Выяснилось, 63% опрошенных считают оправданным применение Украиной силы на Донбассе (против всего 17%). 75% респондентов против предоставления восставшим республикам особого статуса (за – 8%).

Семьи погибших не склонны прощать. Против амнистии руководства ЛДНР высказалось 74%, против амнистии рядовых ополченцев – 75%, против амнистии организаторов референдума – 68%. Даже простых участников референдума хотят наказать 44% респондентов.

56% участников опроса считают происходящее на Донбассе «войной с Россией», что позволяет «Зеркалу недели» подтверждать свою мысль о том, что с руководством ЛДНР нельзя вести переговоры.

Диссонансом на этом фоне выглядит ответ на вопрос, как же разрешить конфликт: 65% семей, потерявших близких, высказались за мирные переговоры.

Учитывая контекст происходящего и политизированные выводы авторов публикации в «ЗН», не исключено, что на результаты этого опроса будут ссылаться политики, представляющие «партию войны» — для того, чтобы оправдать саботаж мирного процесса и дискредитировать мирные соглашения, как таковые.

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