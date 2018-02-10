10.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Руководству Украины предложили учитывать мнение только 1000 семей украинцев

Киевский международный институт социологии (КМИС), по заказу считающегося близким к посольству США еженедельника «Зеркало недели», провел опрос среди семей, потерявших своих членов в «АТО». На мнение именно этих перенесших утрату людей, издание предлагает опираться властям Украины при оценке Минских соглашений, передает корреспондент «ПолиТНавигатора».

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«Нет, никто не забывает, что мы говорим о сравнительно небольшой группе людей. Но едва ли кто-то станет спорить с тем, что мнение 1000 семей обществу и власти услышать стоит… Эти цифры могут подсказать власти отправные точки и способны очертить линии, за которые лучше не заходить ни в Минском, ни в Нормандском форматах», — пишет «Зеркало недели».

Социологи коснулись практически всех пунктов соглашений. Выяснилось, 63% опрошенных считают оправданным применение Украиной силы на Донбассе (против всего 17%). 75% респондентов против предоставления восставшим республикам особого статуса (за – 8%).

Семьи погибших не склонны прощать. Против амнистии руководства ЛДНР высказалось 74%, против амнистии рядовых ополченцев – 75%, против амнистии организаторов референдума – 68%. Даже простых участников референдума хотят наказать 44% респондентов.

56% участников опроса считают происходящее на Донбассе «войной с Россией», что позволяет «Зеркалу недели» подтверждать свою мысль о том, что с руководством ЛДНР нельзя вести переговоры.

Диссонансом на этом фоне выглядит ответ на вопрос, как же разрешить конфликт: 65% семей, потерявших близких, высказались за мирные переговоры.

Учитывая контекст происходящего и политизированные выводы авторов публикации в «ЗН», не исключено, что на результаты этого опроса будут ссылаться политики, представляющие «партию войны» — для того, чтобы оправдать саботаж мирного процесса и дискредитировать мирные соглашения, как таковые.