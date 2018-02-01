01.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Румыния и Молдавия помогут Донбассу войти в состав России

Если Румыния объединится с Молдавией в одно государство, то это будет на руку республикам Донбасса, пишет «Независимая газета».

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В публикации отмечается, что все больше молдавских сел принимают декларации о присоединении к Румынии. При этом в Румынии существует план «Униря-2018» («Объединение-2018»), а недавно в Бухаресте была озвучена инициатива создать специальное министерство воссоединения.

«Процесс, похожий на возвращение Крыма в Россию. Но если Крым ни Бухарест, ни Кишинев российским не признали, то свое – родное воссоединение приветствуют и оправдывают заранее», — обращает внимание газета.

Кроме того, бывший президент Румынии Траян Бэсеску ранее заявил, что представит в парламент на рассмотрение законопроект об объединении Республики Молдова с Румынией. По его словам, законодательная инициатива будет основана также на 148-й резолюции США.

«Инициатива группы американских сенаторов заключалась в том, чтобы как только Молдавия объявила бы о своей независимости, рассмотреть право республики на объединение с Румынией. В декларации уточняется право страны на воссоединение с Румынией в соответствии с положениями статьи 1 Хельсинкского заключительного акта», – пояснил Бэсеску.

В то же время германский политолог Александр Рар рассказал изданию, что беседовал на тему возможного объединения Молдавии с Румынией с немецкими чиновниками.

«Они сомневаются, что Бухарест пойдет на это, поскольку результатом станет трещина в Евросоюзе. Кроме того, Румыния – не Россия, она не сможет выдержать такого натиска, который оказывается на РФ – всем миром. Тем не менее кто-то пытается реализовать данный сценарий. И если объединение все-таки произойдет, то это будет казус, который окажется на руку Москве. Приднестровье в этом случае может уйти в Украину, а Донбасс – остаться в России. Или почему бы Приднестровью в этом случае не провозгласить себя независимым? Такой маловероятный, но все же не исключаемый совсем сценарий может оказать влияние и на карабахский конфликт», – полагает Рар.