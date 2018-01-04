04.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Руслана пожаловалась, что майданы аукнулись ей творческим кризисом

Популярная некогда украинская певица Руслана Лыжичко мечтает занять место своего коллеги Святослава Вакарчука на сцене, если он уйдет в политику. Об этом она заявила в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам исполнительницы, после Майдана у нее не выходят новые песни, а мечта собирать стадионы осталась.

«Я думаю, что Слава должен перейти от теории к практическим вещам. У него этот путь впереди, если он действительно пойдет в политику и действительно будет претендовать на президентство. Теория, университеты и обучение — это крутой базис, однозначно с этого нужно начинать. Государство должно базироваться на знаниях. И не на советской школе, а на современной мировой школе. Если он этот базис закладывает, ему однозначно респект… Пусть идет, мне больше концертов будет. Я буду вместо него собирать стадионы. Я мечтаю вернуться на сцену… Ты думаешь, после Майдана оно не аукнулось? Отсутствие новых альбомов, отсутствие новых песен, отсутствие концертов», — заявила Лыжичко