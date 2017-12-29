29.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Руслана заявила, что не догоняет бывших соратников по Майдану

Украинская власть, состоящая из вчерашних майданщиков владеет информацией об убийствах людей на Майдане.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявила певица, активная участница госпереворота Руслана Лыжичко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам певицы, генпрокурор Юрий Луценко должен либо расследовать события 2013-2014 годов, либо больше никогда не появляться на майданах.

«Я могу сказать: Юра, я имею в виду Луценко, извини, но я тебя не догоняю. Честно, я знала тебя на Майдане другим человеком. Или наберись мужества и уже что-то сделай, или тогда просто в следующий раз не выходи на Майдан. И это не только Юры касается, это касается всех — все они в этой системе сейчас, все они имеют ответы — от президента до каждого. Те, кто причастен к информации, они приблизительно все знают», — заявила Лыжичко.