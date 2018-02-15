15.02.2018, Киев, Игорь Петров

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«Сука, на колени!» — генерал ВСУ заявил, что был избит «жирными русскими десантниками с битами»

В 2014 году во время поездки по украинским воинским частям в Крыму генерал-полковника ВСУ Михаила Коваля, ныне занимающего должность первого заместителя секретаря СНБО Украины, задержали и якобы избили.

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Об этом он заявил в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заезжаем в Ялту, едем в морквратал, заезжаем на площадь, стоит группа десантников, оцеплена площадь, в середине – 50 человек, половина – в байкерской одежде, половина – в байкерских шлемах. Нашу машину останавливают, колеса тут же прокалывают. Кричат: «Где этот бандеровский генерал?» Я понял, что если я не выйду из машины, меня вытянут как щенка. Тут же стоят эти двое с видеокамерами и снимают. Я открываю двери, выхожу и говорю: «Не бандеровский, а украинский». Получаю очень мощный удар битой. Дыхалку сперло. Подходит вот такая репа, жирный мужик такой: «Пусть знает Бандера, как бьет старшина ВДВ». Я ему: «Какой ты на хер старшина ВДВ, иди возьми меня так».

Начал махать руками, на мне висят люди. Все, я стреноженный конь, сзади машина и меня начинают от машины оттаскивать. Я ему сказал все, что говорю в таких случаях, он понял, что что-то тут не то и исчез, этот с битой. Вытаскивают меня от машины, срывают погоны, я им говорю: «Что же вы делаете, идиоты». А мне: «На колени». Я им: «Попробуйте, поставьте». Тут появляется такой патлатенький с трубой, бьет меня по бедру металлической трубой, у меня аж в глазах потемнело. «Сука, на колени». Я говорю: «Я перед вами на колени никогда не стану». И все эти две камеры снимают. И один с камерой подбегает ко мне и говорит: «Уедем с нами». А меня сзади все время бьют.

Когда я сказал, что не стану на колени, этот байкер дал команду, исчезли те, кто снимал, подходит детина в байкерской форме, спереди меня закрыл, а сзади бьют. Я им сказал: «Вашу мать, сколько вы меня будете бить». И меня перестали бить. Подъезжает машина, меня за руки за ноги в машину, сбоку прыгает один в гражданке, с другой — этот патлатый, слева садится этот видимо командир группы в форме байкера, только начали движение, он докладывает: «Этот у нас, наши действия?» Ему: «такой-то квадрат». Потом полчаса гонки по Ялте, вывоз в горы с целью запугивания. У меня уже был план бегства, я потом понял что это запугивание.

Приехали в горы, меня растягивают, и старший говорит командиру: «Тебя на связь старший зеленых кузнечиков». Командир: «Да, били, сильно, он адекватный, да, понял, выполняю». Поворачивается, дает сигнал этим мужикам, и вдруг эти ребята из зверей становятся нормальными мужиками. Я вдруг стал не бандерой, а товарищем генералом. Меня садят в машину назад, начинаем двигаться и тут байкер говорит фразу, которую я потом оценил: «Батя, не бойся, тебя никто не тронет. Твои вещи отдадут». Потом в отряд морской охраны принесли мои погоны», — утверждает Коваль.