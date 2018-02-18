18.02.2018, Киев, Игорь Круглов

900 просмотров

Русский Центр – в перерыве между атаками

На Контрактовой площади в Киеве — шум, гам и веселье. Гремит украинская музыка, работает каток, крутится громадное колесо обозрения. Повсюду рекламы. Особенно выделяется огромный билборд, где группка парней, без единой дамы, пропагандирует применение презервативов. Этой мерзостью, которую видят дети, заполнен сегодня весь Киев, но никаких ревнителей чистоты нации – от расстриги «Филарета» до Тягнибока – данный факт не смущает.

Там и сям веселятся группки молодежи. Парни, большинство из которых подстрижены по «козацкой моде» — с выбритыми висками и оселедцами — ржут и вовсю матерятся при своих подружках. Хотя и тем, и другим на вид куда менее 16-ти, а иным — и 12-ти лет.

Киев празднует свою «масляную». Так национал-патриоты поименовали «масленицу». Пресытиться, напиться, наплясаться, посквернословить и поблудить — видимо, вот и все, что сегодня требуется многим, воспитанным на идеалах «великой нации», молодыкам для полного удовлетворения душевных и плотских потреб.

И ничего, что, кроме «масляной», наступает Прощеное воскресенье перед Великим постом, когда крещеный люд – а большинство украинцев якобы православные, – должен очистить душу покаянием, взаимным прощением и примирением с ближними.

Увы, но благодаря властной пропаганде все это для многих украинцев, даже формально принявших Крещение, становится анахронизмом.

Как стали анахронизмом величайшая русская культура, искусство, литература, наука, философия. Все то, на чем сотни лет росли поколения дедов и прадедов нынешних юных матерщинников, скачущих и регочущих под визги и завывания своих эстрадных кумиров.

Через квартал от этого масляного перформанса – улица Борисоглебская. Здесь расположено здание центра Российской науки и культуры, на которое вчера совершили нападение младонацисты из группировки С14, причисленной ООН к числу террористических организаций.

РЦНК – последний очаг подлинной русской культуры на Украине. Последнее учреждение, где киевляне, не желающие стать иванами, не помнящими родства, не воспринимающие отвратительную похабно-оглупляющую жвачку украинского нацкульта, могут приобщиться к действительно великим произведениям литературы, музыки, живописи, театрального искусства (причем не только русским, но и украинским, и мировым). Куда они приводят своих детей – в театральную студию и на рисовальные кружки, на вечера поэзии Пушкина, Ахматовой, Пастернака, Шевченко, на музыкальные вечера, где исполняется фортепианная классика. Но где, конечно, не звучат припевки и вопли, подобные тем, что гремят ныне на Контрактовой.

В РЦНК с радостью приезжали и общались со зрителями знаменитые представители культур разных стран – Эмиль Кустурица, Гор Чахал, ансамбль «Песняры», Александр Градский – всех перечислять долго. Здесь были нередки встречи с выдающимися академиками и учеными – например, с академиком Петром Толочко. Одну из таких встреч нацисты из «Свободы» сорвали летом 2016 года. Они оскорбляли 80-летнего историка, уважаемого во всем мире, угрожали ему, затем устроили погром в Центре.

Ныне наступил новый этап нацистских штурмов РЦНК – не хочется думать, что он приведет к полному его закрытию, но все основания для тревоги, к сожалению, имеются.

-В этом году это уже шестое нападение на нас, — констатирует руководитель Центра Константин Воробьев, показывая следы погрома, учиненного хунвейбинами из С14 два часа назад (см. фото). – И почему-то в основном они происходят перед праздниками. Одна из таких атак состоялась на Рождество.

Факт нападений в канун православных праздников, конечно, не случаен. Это все звенья одной цепи — массированной атаки на Украинскую Православную Церковь, которую нацисты напрямую увязывают с Россией, и на все русское. Фактически это война против Христа, объявленная украинской властью по команде западных слуг антихриста.

На Прощеное воскресенье объявлен поход на РЦНК другими «активистами» сил – из «ОУН» и «Свободы». Они собираются двинуть на русский центр после своего «вече» на Крещатике, предварительно возбудив ненавистью беснующуюся толпу.

«Хлопцы» из С14 о нападении в субботу не объявляли.

-Видимо, это конкурирующие организации, — делает вывод Константин Воробьев. – И субботние агрессоры решили доказать тем, кто их финансирует, что они «круче» и более достойны финансовых вливаний и грантов, чем воскресные.

Константин Павлович выглядит очень усталым, но не подавленным. Хотя лишь недавно его, уважаемого в мире дипломата и деятеля культуры с многолетним стажем, грязно оскорбляли и унижали юнцы, вряд ли прочитавшие хоть одну книгу. Причем отсняли на видео и с гордостью выложили на своей странице в ФБ. Вероятно, дошло бы и до применения физической силы, не стой рядом с ним полицейский.

Сотрудницы Центра просили нападавших не вламываться в театральную студию – там дети 8-10 лет репетировали гоголевского «Ревизора».

-А нечего детей приводить на фээсбэшные мероприятия! – был ответ одного из нацистов.

-Какое ФСБ? – возмутился в упомянутом споре с агрессорами Воробьев. – Где тут ФСБ? Шаляпин – это ФСБ? (Сопляки разгромили выставку, посвященную Ф. Шаляпину) Пушкин? Шевченко?!

Насчет полиции. Она приехала по вызову, но, как всегда в подобных случаях, ни во что не вмешивалась. И никого не задержала. Видимо, ей было дано указание защитить известного дипломата – во избежание международного скандала – от избиений, но не более того. Чуть позже, к вечеру, от полиции охраны Подольского района пришло беспрецедентное сообщение, что она в одностороннем порядке разрывает договор об охране РЦНК и, таким образом, оставляет Центр без защиты.

— Будем работать, сколько сможем, — говорит директор Центра.

Сгущается вечер. Константин Павлович спускается по лестнице разгромленного Центра. В воскресенье – повторение? Вряд ли неонацисты из «ОУН» и «Свободы» отменят свое решение. Вернее, почему – свое? Согласно сообщениям СМИ, это решение принял не кто иной, как Петр Порошенко. Потому-то нацисты и сделались такими смелыми.

На улице ждут мама с девочкой, которая участвовала в занятии театральной студии как раз тогда, когда в РЦНК ворвались хунвейбины.

-Страшно тебе было? – спрашиваю десятилетнюю Дашу.

-Очень. У нас шла репетиция, и вдруг ворвались люди в черных масках и с горящими фаерами, стали кричать и громить все вокруг. Работники центра нас от них спрятали за железной дверью, а те, что нападали, стали выпиливать замок этой…

-Болгаркой, — подсказывает Светлана, взволнованная мать девочки.

-Да. Стали выпиливать замок, чтобы к нам прорваться. Очень испугались самые младшенькие мальчики, им по 8 лет.

-Несмотря ни на что, мы будем сюда ходить, — говорит Светлана. – Это наш родной дом.

Сгущается вечер. С Контрактовой долетают громовые раскаты украинской эстрады и смех гуляющей толпы. В одиноком русском Центре, обметаемом ледяной поземкой, погашены окна. Но он стоит, возвышаясь над прочими зданиями, обвешанными тупыми рекламами и слоганами…

Русская культура ожидает новой атаки нечисти.