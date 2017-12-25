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С миру по нитке: Турция раскошелилась на 3 миллиона долларов для ВСУ
В Турции подписали договор о предоставлении украинской армии помощи в размере 3 млн долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Андрей Сибига, посол Украины в Турции.
«Достойное завершение года — второй год подряд подписываем с Турцией соглашение о предоставлении украинской армии помощи в этом году в размере около 3 млн. USD- стратегическое партнерство в действии, помощь рассчитана на 5 лет с ежегодным выделением средств», — написал Сибига.
Такой договор страны подписывают второй год подряд.
В целом предусмотрено пять таких соглашений по 3 млн долларов прямой финансовой помощи Украине на закупку военного оснащения.
Метки: Поставки вооружений, Турция, Украина
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