25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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С миру по нитке: Турция раскошелилась на 3 миллиона долларов для ВСУ

В Турции подписали договор о предоставлении украинской армии помощи в размере 3 млн долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Андрей Сибига, посол Украины в Турции.

«Достойное завершение года — второй год подряд подписываем с Турцией соглашение о предоставлении украинской армии помощи в этом году в размере около 3 млн. USD- стратегическое партнерство в действии, помощь рассчитана на 5 лет с ежегодным выделением средств», — написал Сибига.

Такой договор страны подписывают второй год подряд.

В целом предусмотрено пять таких соглашений по 3 млн долларов прямой финансовой помощи Украине на закупку военного оснащения.