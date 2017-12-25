 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
  1 044 просмотров
Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы

С миру по нитке: Турция раскошелилась на 3 миллиона долларов для ВСУ


В Турции подписали договор о предоставлении украинской армии помощи в размере 3 млн долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Андрей Сибига, посол Украины в Турции.

«Достойное завершение года — второй год подряд подписываем с Турцией соглашение о предоставлении украинской армии помощи в этом году в размере около 3 млн. USD- стратегическое партнерство в действии, помощь рассчитана на 5 лет с ежегодным выделением средств», — написал Сибига.

Такой договор страны подписывают второй год подряд.

В целом предусмотрено пять таких соглашений по 3 млн долларов прямой финансовой помощи Украине на закупку военного оснащения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть