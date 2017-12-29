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29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Преследования журналистов, СМИ, Украина, Цензура

С нового года на Украине увеличат список запрещенных сайтов


Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку сайтов, которые необходимо закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины в начале 2018 года.

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Об этом говорится в сообщении министерства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мининформполитики отмечает, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф «для служебного пользования».

«В начале следующего года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом при министерстве гриф ограничения доступа будет снят», — говорится ответе.

После этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на сайте министерства.

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