23.02.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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С праздником, читатели «ПолитНавигатора»!

Дорогие наши друзья, мужчины, которым дороги слава и честь прошлого, настоящего и будущего! От имени всего интернационального коллектива нашего сайта поздравляем мы вас с двойным праздником! Днем Советской Армии и Военно-морского флота и столетним юбилеем армии наших отцов и дедов.

Той армии, что спасла весь мир от коричневой чумы и освободила народы Европы от нацистского и фашистского ига в годы Великой Отечественной войны. Армии непобедимой и легендарной, вынесшей на своих плечах непомерные тяготы самой страшной и кровопролитной войны за всю историю человечества и сохранившей исконную человечность русского солдата, приносившего на своих штыках свободу и братство, а не угнетение и рабство. Армии, беспощадной к убийцам и палачам, но милосердной к побежденным.

И сегодня, когда Россия чтит и развивает ее славные традиции, мы, многие из которых оказались после распада Советского Союза гражданами разных стран, помним и празднуем этот день.

Даже там, где – как на Украине, день нашей общей славы и чести оказался под запретом. Но все равно, 23 февраля к памятникам воинам-освободителям, нашим отцам и дедам, мы принесем цветы. А наши жены и дети – будут поздравлять и нас, и немногих оставшихся с нами ветеранов.

Великое единство, за которое проливали кровь предки, да и сегодня ее проливают люди чести, остается в наших сердцах. И никто не сможет вытравить его из них ни насилием, ни лукавой ложью и клеветой. Правда и память сильнее!

Вечная слава настоящим героям- героям Советской армии! Честь и хвала тем, кто продолжает их дело. И девиз дедов «Наше дело правое, победа будет за нами!» — и наш девиз! С праздником, друзья и соратники по борьбе за честь и верность делу отцов и дедов! Наша сила в правде и памяти!