21.01.2018, Киев, Игорь Петров

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С принятием закона о Донбассе Порошенко придется отвечать за ход и итоги войны

Закон о реинтеграции Донбасса консолидирует полномочия по модерированию конфликта на Донбассе в руках президента.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Произошла консолидация в руках президента всех силовых ведомств, которые задействованы в спецоперации, боевых действиях на востоке Украины. Это хорошо. Да, есть определенный риск в узурпации власти, о чем сегодня многие говорят, будем надеяться, что до этого администрация президента все-таки не додумается, не пойдет по пути своих предыдущих коллег. Чем хорошо? С полной передачей полномочий будет и передача ответственности. Я понимаю, что это не всем нравится в БПП, но придется брать ответственность. А вот с ответственностью все гораздо хуже. У нас были достаточно серьезные просчеты на фронте за эти годы войны. И до сих пор ответственность никто не понес ни за Иловайск, ни за Дебальцево, ни за менее резонансные ошибки в ходе боевых действий. Да, у нас достаточно серьезный противник, но, тем не менее, ответственность с так называемых отцов-командиров никто не снимал. А за каждой ошибкой стоят человеческие жизни и здоровье наших с вами сограждан», — сказал он.