05.03.2018, Москва, Елена Острякова

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С транзитом через Украину надо завязывать, заявляют в Москве

Россия должна сделать все возможное, чтобы отказаться от транзита газа через территорию Украины. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев.

«С транзитом через Украину надо завязывать. Надо показать Европе, что такое Украина. Когда будет выбор: замерзать или спасать Украину, — Европа выберет не Украину. Нужно действовать очень решительно, может быть, даже рискованно. Обращение в арбитраж по поводу расторжению контрактов – дело не быстрое», — сказал Михеев.

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Он полагает, что «задумка Запада» состоит в том, чтобы Москва за свои деньги содержала антироссийский режим на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся антироссийская власть на Украине выросла на российских деньгах. Они пользовались теми ресурсами, которые можно извлекать из экономических отношений с Россией. В том числе из поставок газа на Украину по сниженным ценам. Недаром Тимошенко называли «газовой принцессой». Она потом эти деньги инвестировала в свой политический капитал. Поэтому вести себя с ними нужно было жестче», — сказал Михеев.