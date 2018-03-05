05.03.2018, Москва, Елена Острякова
  4 042 просмотров
Россия, Украина, Энергетика

С транзитом через Украину надо завязывать, заявляют в Москве


Россия должна сделать все возможное, чтобы отказаться от транзита газа через территорию Украины. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев.

«С транзитом через Украину надо завязывать. Надо показать Европе, что такое Украина. Когда будет выбор: замерзать или спасать Украину, — Европа выберет не Украину. Нужно действовать очень решительно, может быть, даже рискованно. Обращение в арбитраж по поводу расторжению контрактов – дело не быстрое», — сказал Михеев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Он полагает, что «задумка Запада» состоит в том, чтобы Москва за свои деньги содержала антироссийский режим на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся антироссийская власть на Украине выросла на российских деньгах. Они пользовались теми ресурсами, которые можно извлекать из экономических отношений с Россией. В том числе из поставок газа на Украину по сниженным ценам. Недаром Тимошенко называли «газовой принцессой». Она потом эти деньги инвестировала в свой политический капитал. Поэтому вести себя с ними нужно было жестче», — сказал Михеев.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть