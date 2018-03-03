03.03.2018, Киев, Михаил Рябов
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Криминал, Происшествия, Украина

Саакашистам трындец: МВД показало фото боеприпасов из палаточного городка


МВД Украины обнародовало официальное видео разгона палаточного городка у Верховной Рады, а также сведения об обнаружении боеприпасов в ходе сегодняшней зачистки противников Петра Порошенко в центре Киева.

«Во время проведения следственных действий возле Верховной Рады полиция изъяла 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин… в отделы полиции доставлено более сотни человек, которые оказали сопротивление сотрудникам полиции. Начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

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