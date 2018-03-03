03.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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Саакашистка показала голову, разбитую дубинками аваковцев

Одна из участниц палаточного города сторонников Михаила Саакашвили под Верховной Радой продемонстрировала журналистам голову, разбитую подчиненными Арсена Авакова в ходе сегодняшней зачистки противников Петра Порошенко в центре Киева.

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