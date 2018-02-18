18.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Саакашисты на митинге в Киеве ругали Порошенко, Путина и признали невозможность возвращения Крыма

Марш сторонников Михаила Саакашвили, который прошел сегодня в Киеве, оказался самым многочисленным и собрал, по разным оценкам от 5 до 7 тыс человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главным требованием участников была отставка президента Украины Петра Порошенко. Они держали в руках не только украинские и черно-красные флаги УПА, но и флаги Грузии, Евросоюза и США. Депортированного в Европу Саакашвили показали его адептам по видео. Мероприятие охраняли 3 тыс полицейских.

Власти сделали все возможное, чтобы сделать акцию менее многочисленной. В полдень в центре Киева были перекрыты на вход и выход 6 станций метро. Якобы в полицию поступил сигнал об их минировании. Метро открылось сразу по прохождении митинга.

Кроме того, Майдан Незалежности, где первоначально хотели собраться сторонники «Руха новых сил» (РНС) Михаила Саакашвили, был заставлен большими металлическими конструкциями с портретами «Небесной сотни». Подходы к улице Банковой, где располагается администрация президента Украины, были перекрыты полицией.

Открывший митинг РНС старейший украинский националист Степан Хмара в этой связи пригрозил отставкой мэру Киева Виталию Кличко и директору столичного метрополитена.

«Мародеры ведут нас к поражению, сначала принимая Минские договоренности, написанные в Кремле, а сейчас реализуют московский сценарий, навязывая миротворцев. Москву устраивает Порошенко. Вместо того, чтоб разорвать дипломатические отношения, он часами разговаривает с лидером бандитов Путиным», — сказал Хмара.

Он считает позором Украины проведение выборов президента России не только в Крыму, но и Киеве, где «московиты будут голосовать за Путина».

По словам нардепа Юрия Деревянко, акции, аналогичные киевской, сегодня проходили в 26 городах Украины. Он оценил общее количество участников в 100 тыс человек и высказал уверенность в том, что как только соберется миллион, Порошенко подаст в отставку.

Его выступление было прервано информацией о том, что под Верховной Радой полиция попыталась проникнуть в палаточный городок, разбитый сторонниками Саакашвили несколько месяцев назад. Участники митинга выразили готовность идти туда маршем, но организаторы удержали их, уверив, что это провокация власти, чтобы снизить численность митингующих. Позже стало известно, что к палаточному лагерю пришла группа людей с плакатами, требуя очистить улицу Грушевского и возобновить проезд автомобилей.

Митинг продолжился, и сбежавшая из Крыма активистка Лиза Богуцкая призналась, что уже не верит в возвращение полуострова. Президента Украины она обозвала Моисеем Алексеевичем Сусаниным, который «водил народ вокруг Европы и завел в совок».

«В следующий раз мы обязательно заберем Майдан», — пообещала Богуцкая.