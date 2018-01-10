10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Саакашвили четыре часа допрашивали в СБУ- адвокат

Допрос бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Службе безопасности Украины продлился четыре часа., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

По его словам, Саакашвили вошел в здание СБУ в 11:00 и вышел в 15:00.

Адвокат также сообщил, что СБУ планирует продолжить допрос политика 16 января.

«Следующая повестка получена на 16 января», — сказал он.

При этом, по его словам, дата следующего допроса может корректироваться в связи с участием Саакашвили в этот день в судебных процессах.

Напомним, СБУ вызывала Саакашвили на допрос 26 декабря прошлого года. Он прибыл к зданию спецслужбы, но на допрос не пошел, объяснив это процессуальными нарушениями в вызове. 9 января СБУ снова вызвала его на допрос.

Саакашвили подозревается в получении 500 тыс. долларов от беглого олигарха Сергея Курченко (ч.2 ст. 256 Уголовного кодекса, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).