22.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Саакашвили фактически дословно передрал программу у Остапа Бендера

В понедельник в Киеве Апелляционный суд должен вынести решение о лишении экс-президента Грузии статуса «временно пребывающего на Украине», что даст возможность экстрадировать его на родину, сообщает «Московский комсомолец».

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В публикации отмечается, что Саакашвилии, скорее всего, понимает, что в этот раз все может обернуться не столь радужно, как прежде.

«В воскресенье он выложил в соцсети свое «завещание»: черновые наброски к фильму под условным названием «Как нам обустроить Украину». Ничего не скажешь, бил по больному — с нежностью и энтузиазмом рассказывая, какая красивая страна Украина и какие у нее грандиозные экономические и туристические возможности. Рассказал, как может расцвести город Черновцы, если ему отстроить новый аэропорт, как способны возродиться Полтавщина и Запорожье, сделавшие ставку на возрождение народных традиций, как экономически рванет Юг Украины, если начнет выращивать винный виноград. А уж об Одессе, которая должна стать мировым «хабом» на Черном море, и речи нет», — пишет издание.

«Местами эти прогнозы слово в слово напоминали «нью-васюковский экспромт» Остапа Бендера: «До Одессы пойдет скоростная электричка, которая всего за два с половиной часа доставит вас из Киева к Черному морю. Современная трасса соединит Киев и Бухарест через Одессу…» Люди в соцсетях читали и плакали навзрыд: «Какой честный, энергичный человек… Вы наш Геракл…» Понимали же, что при существующей власти все это — несбыточные мечты. А радетеля интересов украинских того и гляди этапируют», — иронизирует «МК».